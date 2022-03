Narodziny białego lwa w Zoo Safari Borysew koło Poddębic. Ogłoszono konkurs na imię dla potomka Sahima i Aziry ZDJĘCIA, FILM

Wyjątkowe narodziny miały miejsce w minioną sobotę. – Wygląda zdrowo i prawdopodobnie to samiec – podkreślają opiekunowie białych lwów w Zoo Borysew.

Bardzo rzadkie białe lwy, których stado liczy 8 okazów, to duma Zoo w Borysewie. Ojciec lwiątka – Sahim, zamieszkał w Borysewie w 2011 roku. Początkowo wychowywany przez właściciela Andrzeja Pabicha, finalnie trafił na wybieg rok później. Niebawem do Sahima dołączyła sześciomiesięczna wówczas lwica Azira.

- Do dziś z Sahimem łączy nas szczególną więź – podkreśla Andrzej Pabich właściciel Zoo Borysew. - Kiedy podchodzę do siatki od zaplecza wybiegu, lew podchodzi do mnie żeby się przywitać – dodaje.

Jak dotąd Sahim i Azira doczekali się 14 lwiątek, co stanowi 15 procent lwów białych na całym świecie. Azira od razu zaopiekowała się swoim dzieckiem.

– Oczekiwaliśmy tych narodzin już od jakiegoś czasu. Z uwagi na gabaryty Aziry, spodziewaliśmy się nawet, że urodzi więcej niż jedno młode, ale cieszy nas, że kolejny lew urodził się zdrowy i widać więź między nim a matką – dodaje Andrzej Pabich.