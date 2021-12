Minister kultury nadal będzie współprowadził Filharmonię Łódzką

Nie należało kryć radości. - Zdejmę maseczkę, żebyście zobaczyli twarz szczęśliwego człowieka - powiedział do dziennikarzy Tomasz Bęben, dyrektor naczelny Filharmonii Łódzkiej podczas podpisania umowy.

Dokument gwarantuje, że Filharmonia Łódzka będzie otrzymywać przez trzy najbliższe lata co najmniej 2,8 miliona złotych rocznie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - marszałek wspomniał nawet o trzech milionach, co poza zwyczajowym w takich sytuacjach zaokrągleniem może dawać nadzieję, iż jeszcze coś spróbuje wynegocjować...

Z budżetu Województwa Łódzkiego na działalność placówki przeznaczanych będzie co najmniej 14 milionów złotych rocznie. W 2022 roku ma to być 16 mln 600 tysięcy złotych. Poprzednia umowa o współprowadzeniu obowiązywała od marca 2019 roku. Obecnie została przedłużona do 31 grudnia 2024 roku.

- Cieszę się, że dzięki temu wsparciu dajemy coś, co jest impulsem rozwojowym, co zapewnia lepsze warunki pracy, a także lepsze efekty tej pracy, podnosi poziom artystyczny, na którym nam zależy. Ale podnosi także obecność kultury w społeczeństwie - mówił wicepremier Piotr Gliński.