Regionalny Dzień Sołtysa w Kraśnicy (gm. Opoczno). Kilkuset sołtysów, marszałek Schreiber, Antoni Macierewicz i poseł Telus - ZDJĘCIA

- To znaczy mieć kontakt ze swoimi mieszkańcami i spotykać się z nimi jak najczęściej - mówi Tomasz Wachowiec, sołtys wsi Rokiciny Kolonia. - W mojej miejscowości to troszeczkę trudne, bo jest to duże sołectwo. Może mniej jest gospodarstw rolnych, ale wielu mieszkańców przybywa, z czego jestem bardzo zadowolony.