Wojewódzki Dzień Sołtysa 2023 w Piotrkowie, gwiazdą wieczoru była Krystyna Giżowska oraz zespół Piliczanie z Sulejowa ZDJĘCIA

- Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w potrzeby, jest to bardzo cenna inicjatywa, która pokazuje sołtysów jako tych, którzy są liderami lokalnych społeczności - mówił wicemarszałek Zbigniew Ziemba - Od wielu lat współpracuję z sołtysami. Nasze kontakty są liczne i bardzo serdeczne. Sołtyski i sołtysi, to są bardzo wyjątkowe osoby, którym należą się wielkie gratulacje.

Wojewódzki Dzień Sołtysa 2023 w Piotrkowie, to także występ zespołu Piliczanie z Sulejowa. Zespół porwał do wspólnego śpiewania publiczność, nie obyło się bez bisów. Podczas koncertu wicemarszałek Zbigniew Ziemba uhonorował solistę zespołu Zdzisława Gajewskiego nagrodą za Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Występ sulejowskiego zespołu komplementował marszałek senior Antoni Macierewicz, zaprosił sulejowskich artystów do Sejmu.