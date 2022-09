Łódzki Teatr Wielki stracił dyrektora artystycznego. Adam Banaszak zrezygnował ze stanowiska

- Odpowiedzialność za instytucję, w którą głęboko wierzę, mającą artystyczny i technologiczny kapitał na to, by zajmować pozycję drugiej sceny operowej w Polsce, po Operze Narodowej, sprawiła, że podjąłem decyzję o rezygnacji ze stanowiska dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi - wyjaśnia Adam Banaszak. - Przygotowując nowy sezon podjęliśmy pewne zobowiązania, rozpoczęliśmy próby, tymczasem przedłużająca się sytuacja niepewności, co do przyszłości teatru sprawia, że projekty związane nie tylko z tym, ale i następnym sezonem są zagrożone. W operze planuje się bowiem z dużym wyprzedzeniem, decyzje podejmowane dzisiaj mają swoje konsekwencje za co najmniej pół roku. To także systematyczna i sumienna praca nad rozwojem zespołów, zapewnieniem im ambitnych i interesujących wyzwań, budowaniem prestiżu instytucji. W obecnej sytuacji nie jestem w stanie tego zapewnić Teatrowi Wielkiemu i jego pięciuset pracownikom. Uznałem, że nie mam innego wyjścia, jak złożyć rezygnację. W moim odczuciu to gest szacunku dla tego teatru i łódzkiej kultury. Myślę, że nie ma już miejsca na rozwiązania pośrednie i chciałbym, by tak ważną placówką zajmowali się ludzie patrzący na te kwestie podobnie.