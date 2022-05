Matura 2022: już po matematyce, przed zdającymi - języki obce

Matura 2022

W drugim dniu maturalnego maratonu 5 maja br. abiturienci zmierzyli się z królową nauk. Matematyka jest obowiązkowym egzaminem, jaki na poziomie podstawowym musi zdać każdy. Zda, gdy zdobędzie wymagane 30 procent punktów. W Łodzi przystąpiło do niego prawie 5,8 tys., a w całym województwie – ponad 17,5 tys. osób.

Wrażenia młodzieży po egzaminie były różne.

- Poszło mi dobrze, nie miałem problemów, bo zadania były bardzo typowe – mówił jeden z absolwentów technikum.

- Wiedziałam, że matematyka to będzie moja porażka, ale muszę przyznać, że coś tam zrobiłam, więc liczę na to minimum – ma nadzieję Julia, która najbardziej obawiała się tego egzaminu.

W arkuszu egzaminacyjnym znalazły się trzy typy zadań – zamknięte – za 1 punkt, otwarte – za maksymalnie 2 punkty oraz otwarte, wymagające „zaplanowania strategii rozwiązania i przedstawienia sposobu rozumowania” za 5-6 punktów – podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Ze względu na konsekwencje pandemii i zdalnej nauki, resort edukacji okroił wymagania maturalne - liczba zadań otwartych została zmniejszona z 9 do 7, usunięto z zakresu obowiązkowego materiału zagadnienia dotyczące brył obrotowych, wartości odwrotnie proporcjonalnych oraz błędu bezwzględnego i względnego.