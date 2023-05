Ósmoklasiści już po matematyce - oto opinie uczniów o egzaminie. Zobaczcie, co było na matematyce FOTO FILM

Ósmoklasiści już po matematyce - oto opinie o egzaminie

Królowa nauk - matematyka - budziła największe obawy uczniów. Jak mówili – zupełnie niepotrzebnie. Większość wychodziła z sal z uśmiechem. - Łatwiutki! - Banał! - Prosty! Takie opinie wydawali, dzieląc się pierwszymi wrażeniami. - Było to, czego się spodziewaliśmy – powiedzieli nam Mikołaj Długoszewski i Maja Taborska z kl. VIIIb SP 152. - Algebra, geometria, figury przestrzenne - nie byliśmy niczym zaskoczeni, wręcz cieszyliśmy się, jak otworzyliśmy arkusze, bo już wiedzieliśmy, że będzie dobrze!

Co było na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Uczniowie mieli do rozwiązania 19 zadań: 15 zamkniętych i 4 otwarte. Według niektórych właśnie zadania otwarte mogły sprawić nieco kłopotu. Jedno z nich polegało na obliczeniu objętości bryły złożonej z mnóstwa prostokącików.

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi

- Jestem zadowolona, poszło mi dobrze – mówi Nikola Zawadzka, z klasy VIIIc Szkoły Podstawowej nr 173. - Zadania były różne – pierwiastki, figury na płaszczyźnie. Jeżeli chodzi o angielski – to czuję się pewnie. Już się nie stresuję. Wyniki egzaminów są dla mnie bardzo ważne, bo chciałabym się dostać do IV Liceum Ogólnokształcącego do klasy z maturą międzynarodową.