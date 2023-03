Zrobił prawo jazdy za 58. razem. Bogdan Matusiak z Łodzi nareszcie jeździ swoim seicento. Zobacz jak! Mamy film i zdjęcia

Szczęśliwy dzień 15 lutego 2023 emeryt zapamięta na pewno do końca życia. Niespełna półtora tygodnia później odebrał z urzędu swój upragniony dokument. Prezentował go nam z uśmiechem i opowiadał o pierwszych wyjazdach własnym samochodem. Wreszcie mógł zasiąść w nim jako kierowca, a nie pasażer. Auto – fiata seicento - kupił sobie już dawno, tylko nie miał uprawnień, by je samodzielnie prowadzić.

Z prawem jazdy w kieszeni łodzianin od razu wybrał się na pierwsze przejażdżki.

- Pojechałem już kilka razy na swoją działkę – bo o tym najbardziej marzyłem – opowiada. - To jest 100 kilometrów od Łodzi, za Piotrkowem. Robię sobie wycieczki i poznaję województwo. Ale jeżdżę też po Łodzi na przykład na cmentarz na Zarzew, albo do jakiegoś większego marketu budowlanego. Nie rezygnuję też z korzystania z komunikacji miejskiej, zawsze kupuję sobie migawkę. To dlatego, żeby unikać wielkiego ruchu i stania w korkach. No i też dużo chodzę piechotą. Do sklepu po codzienne zakupy czy na Stary Cmentarz mam blisko. Lubię chodzić no i ruch jest potrzebny.