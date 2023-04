Mariusza Wlazłego zastąpił na boisku... jego syn. Niezwykłe pożegnanie siatkarskiego mistrza w Gdańsku ZDJĘCIA

Symbolicznie rozpoczął się ostatni mecz Mariusza Wlazłego w hali Ergo Arena. Był to pojedynek Trefla Gdańsk z Projektem Warszawa o piąte miejsce w Plus Lidze. Na boisku Mariusza Wlazłego zmienił jego 14-letni syn Arkadiusz, który popisał się udanym asem, a rywale z Projektu Warszawa odebrali piłkę, rozegrali akcję i... nie trafili w pole gry. Później goście radzili sobie zdecydowanie lepiej. Zachowywali więcej zimnej krwi w ważnych końcówkach setów. Wiarę w serca gospodarzy wlał dopiero doświadczony Mariusz Wlazły. To jednak stołeczny klub wygrał 3:1 i jest bliżej zakończenia sezonu PlusLigi na piątym miejscu.

W barwach klubu z Bełchatowa zdobył dziewięć mistrzostw Polski. Największy jego sukces z reprezentacją Polski to mistrzostwo świata zdobyte w 2014 r. Długo by wymieniać wszystkie osiągnięcia klubowe, reprezentacyjne i indywidualne 39-letniego atakującego.

Urodził się 4 sierpnia 1983 r. w Wieluniu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie do Zespołu Szkół Budowlanych. Jego pierwszym trenerem siatkarskim był Leszek Pałyga. W latach 1996-2000 reprezentował barwy Wieluńskiego Klubu Sportowego. Potem grał w SPS Zduńska Wola, skąd przeniósł się do Skry Bełchatów.

Mariusz Wlazły pięć razy był triumfatorem plebiscytu Dziennika Łódzkiego na Sportowca Roku w regionie łódzkim. Wygrywał w latach 2005, 2006, 2007, 2008 i 2014.

Co Mariusz Wlazły będzie robił po zakończeniu kariery?

Na pewno zdjęcia, na pewno będzie rozwijał swoją fundację, ale jego nazwisko pojawiało się w gronie ewentualnych kadydatów do objęcia stanowiska prezesa PGE Skry Bełchatów. Ma także inne plany: