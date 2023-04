Mariusz Wlazły ogłosił, że kończy karierę zawodniczą! Przypominamy sportową drogę arcymistrza rodem z Wielunia ARCHIWALNE ZDJĘCIA

- Miałem oferty z różnych lig i klubów, ale zawsze starałem się robić bilans zysków i strat pod względem finansowym i sportowym. Nie było w moim czasie radykalnej różnicy w zarobkach, jakie mogłem osiągać w Polsce, a tymi które mi proponowano z zagranicy. W kraju pojawiły się pieniądze bardzo zbliżone do najlepszych lig świata. Jeśli miałbym iść do szóstego czy siódmego klubu ligi włoskiej, który nie grał w Lidze Mistrzów, nie przychodzili do niego tacy gracze, jak Stephane Antiga czy świętej pamięci Miguel Falaska, to po co miałbym to robić? Mój progres sportowy w Skrze był optymalny, zdobywałem doświadczenie międzynarodowe co sezon w Lidze Mistrzów, a to później procentowało także w reprezentacji - powiedział Wlazły w wywiadzie dla oficjalnego portalu Plusligi, opublikowanego z okazji jego 500. występu ligowego.