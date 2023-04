Majówka 2023. A może do nieodległej Byczyny w Opolskiem? To wyprawa na jeden dzień. Poczuj średniowieczny klimat tego miasta ZDJĘCIA

Byczyna jest miastem położonym 140 kilometrów od Łodzi, zaledwie parę kilometrów od granicy Łódzkiego z Opolskiem. Lokowane zostało w XIII wieku. W Średniowieczu zyskało fortyfikacje obronne: mury miejskie z wieżami bramnymi, basztą oraz fosą. Te zachowały się niemal w całości do dziś, co stanowi o wyjątkowości miasta. W historii Byczyna zapisała się także jako miejsce jednej z najważniejszych i najsłynniejszych bitew z udziałem Polaków, która została stoczona w 1588 roku. Dzięki zwycięstwu Polaków nad wojskami habsburskimi wzmocniona została pozycja Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej. Kilka kilometrów od miasta wybudowano drewniany gród rycerski.

Bitwa pod Byczyną. Tajemnica i wzgórze śmierci

Jak podaje Wikipedia dokładne miejsce, w którym stoczono bitwę nie jest znane do dzisiaj. Prawdopodobnie jest to rejon wzgórza w pobliżu wsi Roszkowice, które okoliczni mieszkańcy dzisiaj nazywają wzgórzem śmierci. Nie znamy też dokładnie wielkości obu armii walczących stron. W źródłach podane są różne liczby od 3 do 6 tysięcy żołnierzy każda. Po bitwie na polecenie Jana Zamoyskiego, wydane burmistrzowi Byczyny, mieszkańcy miasta pochowali w jednej wspólnej mogile zabitych obu stron. Do dziś nie wiadomo ilu ich pochowano. Przekazy wspominają, że od 3 do 5 tysięcy.