Mądra Babcia wystąpi w Łodzi. Czołowa polska silver influencerka z nowym programem na Scenie Monopolis

Mądra Babcia wystąpi w Łodzi na Scenie Monopolis

Nowy program stand-up Mądrej Babci

“Mucha w słoiku” to forma stand-upu, humorystycznego monodramu, skierowana głównie do starszych osób, uwzględniająca ich unikalne doświadczenia, przeżycia i perspektywy życiowe. Tytuł przedstawienia – jak tłumaczy sama autorka – odnosi się do dwóch aspektów. “Z jednej strony jest to nawiązanie do tego, że całą swoją dotychczasową działalność, w social mediach czy telewizji internetowej prowadziłam trochę za szklanym ekranem.