Spotkanie pracodawców ze studentami - tłumy na Akademickich Targach Pracy. Jakie stawki proponują firmy? Zobaczcie zdjęcia i film

Akademickie Targi Pracy w Hali Expo w Łodzi

We wtorek, 25 kwietnia tysiące młodych ludzi miały okazję uczestniczyć w Akademickich Targach Pracy. Została zorganizowana już 18. ich edycja. Impreza wróciła po pandemicznej przerwie do formuły stacjonarnej. W godzinach 10 – 16 w hali Expo-Łódź przy al. Politechniki 4 można było spotkać się z pracodawcami, przedstawicielami firm, wziąć udział w warsztatach, porozmawiać z doradcami. Ponad 140 wystawców z całej Polski przygotowało bogatą ofertę praktyk, staży i zatrudnienia.

- Zainteresowanie jest ogromne – mówi Michał Okrasa z Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciel organizatora targów. - Odwiedziło nas ponad 15 tysięcy studentów i absolwentów. Firmy, które się wystawiają, cenią sobie to, że tu, na miejscu mogą poznać fajnych, kreatywnych i naprawdę zainteresowanych podjęciem pracy ludzi.

- Studenci interesują się ofertą staży – płatnych czy bezpłatnych, które mogliby zaliczyć jako te wymagane przez uczelnie – mówi Paulina Rybińska z działu zakupów globalnych w firmie BSH. - Bardzo cieszą się na naszą ofertę praktyk w różnych działach, które możliwe są do pogodzenia z programem studiów. Studenci pytają głównie o praktyki w działach R&D, dziale automatyki i robotyki, jest duże zapotrzebowanie na praktyki w działach BHP. Bardzo ciekawa dla studentów jest możliwość odbycia praktyk z użyciem języka obcego. U nas praktyki są płatne, szczegóły są omawiane z działem HR podczas rekrutacji. My zachęcamy do wzięcia udziału w naszych programach na minimum 9 miesięcy. Wdrażamy praktykantów na ich stanowiska i bardzo chcemy aby oni zostali z nami troszeczkę dłużej.