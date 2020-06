Łodzianin okradał Amazona. Wyniósł urządzenia za 20 tys. zł

Na koniec zmiany, ok. godz. 22, ochroniarz firmy zauważył na monitoringu, że 44-latek upycha dyski w kieszeniach ubrania roboczego. Wezwał policję. Okazało się, że tego dnia mężczyzna chciał wynieść z pracy 10 urządzeń, ale łącznie jego łupem padło 60 takich dysków o łącznej wartości 20 tys. zł. Łupy wstawiał do jednego z łódzkich sklepów elektronicznych.

2 czerwca 2020 roku sprawca usłyszał zarzuty kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo stróże prawa ustalili, że łodzianin przyjeżdżał do pracy swoim samochodem mimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.