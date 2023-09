Dołącz do kryminalnych. Policja promuje rekrutację w służbie kryminalnej. Jest praca w komendach w regionie łódzkim - VIDEO

"Wyobraź sobie niepowtarzalną możliwość odkrycia czegoś nowego, ważnego, czegoś co sprawi, że Twoja kariera zawodowa nabierze innego wymiaru. Jesteś gotowy podjąć wyzwanie? Mamy dla Ciebie miejsce w służbie kryminalnej." - tak do rozpoczęcia pracy w policji w służbie kryminalnej zachęcają komendy w regionie łódzkim.

Na co dzień kryminalni zajmują się zwalczaniem przestępczości. Od zabójstw, porwań, po kradzieże, czy oszustwa... Gromadzą wszelkie informacje dotyczące sprawców przestępstw, zbierają dowody ich dokonania, rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy kryminalne. Często szczegóły ich pracy są tajne.

Co trzeba zrobić by je poznać? Rozpocząć proces rekrutacji i zostać policjantem! Pierwszy raz jest taka możliwość, by po ukończeniu kursu podstawowego trafić bezpośrednio do służby kryminalnej. Liczba miejsc jest ograniczona. Obecnie w regionie łódzkim praca w tej służbie czeka w komendach w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu.