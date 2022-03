Łodzianie nie mają szans na podróże nowym, niskopodłogowym taborem szynowym. Mamy najstarsze tramwaje w Polsce, ich średni wiek to 30 lat!

Kolejne nowe autobusy – tym razem elektryczne – zostaną w marcu włączone do taboru łódzkiego MPK. W latach 2021 – 2022 spółka zyska więc łącznie przeszło setkę nowych pojazdów. Oznacza to, że średni wiek autobusów kursujących po łódzkich ulicach udało się znacząco obniżyć i obecnie wynosi on około 7 lat. To dobry wynik, na który złożyło się także sukcesywne wycofywanie kolejnych sztuk najstarszych eksploatowanych pojazdów. MPK w latach 2021 -22 zamierza skreślić ze swego inwentarza 95 najstarszych autobusów. Zakończone ma zostać użytkowanie wszystkich jelczy mastero, przegubowych volvo 7700A oraz tzw. średniopodłogowych mercedesów O345G. To oznacza, że nie spotkamy już na trasie autobusów innych, niż niskopodłogowe.

W tym roku MPK planuje pozbyć się także niekasowanych jeszcze mercedesów citaro, 25 przegubowych mercedesów conecto (z niską podłogą) i 15 wozów jednoczłonowych tej samej marki.