Łódzcy policjanci wkroczyli do nielegalnej fabryki papierosów pod Brzezinami, zobacz jak wygląda taka fabryka

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją łódzkiej komendy, systematycznie monitorują środowisko przestępcze, skrupulatnie analizując pojawiające się nowe tropy. 5 września pojechali do pow. brzezińskiego, aby zweryfikować swoje ustalenia, dotyczące nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Kontrabanda oraz linia produkcyjna miała się znajdować w jednym z domów w tym powiecie - poinformowała w piątek, 8 września, Katarzyna Zdanowska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Po dotarciu pod wskazany adres, funkcjonariusze najpierw poddali dyskretnej obserwacji wytypowaną posesję, a upewniwszy się, że sprawcy są na jej terenie, przystąpili do działania.

Wieczorem, ok. godz. 20 łódzcy mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn. W jednym z budynków odkryli kompletną profesjonalną linię technologiczną do produkcji papierosów, ponad 40 worków jutowych z krajanką tytoniową i odpadami produkcyjnymi, pudła kartonowe wypełnione filtrami do papierosów i kilka rolek papieru służącego do ich produkcji.