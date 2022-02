Łódź: Wyszłam z klatki i... doznałam szoku - awaria przy ul. Bratysławskiej. ZDJĘCIA Angelika Korlaga

Awaria wodociągu przy ul. Bratysławskiej - wyszłam z klatki i... doznałam szoku! - opowiada jedna z mieszkanek Czytelniczka

W czwartek (10 lutego) przy ul. Bratysławskiej doszło do dosyć poważnej awarii wodociągowej. Z relacji mieszkanki wiemy, że woda, która w wyniku usterki wypłynęła na ulicę sięgała powyżej kostek, co zdecydowanie utrudniało poruszanie się w tamtej okolicy. Co było powodem tak poważnej awarii?