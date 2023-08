Lawendowe Muzeum Żywe w Nowym Kawkowie (video)

Polska Press

Muzeum Żywe to pomysł ś.p. Jacka Olędzkiego z Uniwersytetu Warszawskiego, członka PAN, który kiedyś uczył nas etnograficznego myślenia. Polega na stworzeniu muzeum, które jest aktywne i twórcze. Jest to muzeum nietypowe: można tu zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności. Owszem, jest też tradycyjna ekspozycja, lecz występuje raczej jako tło. Ważne jest, by eksponaty prowadziły aktywny żywot, jak wówczas, gdy były jeszcze w zwykłym użyciu. A najważniejsze – że przy dawnego typu czynnościach, w dawnym typie wnętrza, w miejscu niejako poza czasem, następuje szczególny rodzaj Spotkania. Pojawia się nowa jakość, nowa przestrzeń poznania.

Przed laty ludzie na wsi spotykali się na sianokosach, żniwach, wykopkach lub darciu pierza, pracowali gromadnie, żartowali razem, jadali razem, razem odpoczywali. Gdy kogoś spotykało gwałtowne nieszczęście, cała gromada biegła mu pomóc. Był to jeden z czynników, dzięki któremu budowała się silna wspólnota lokalna. Teraz są inne czasy, inne zwyczaje i inne rodzaje wspólnot.Postanowiliśmy stworzyć muzeum, bo pragniemy eksperymentalnego powrotu do dawnej wspólnotowości.

Park proponuje przeżycie wspólnoty w wersji light, przy pachnącej lawendzie, rozmowach, przy pracy i podczas odpoczynku. Każdy spędzi tu tyle czasu w ciągu dnia, ile mu potrzeba, by poczuć atmosferę dawnych lat, którą postaramy się przywołać. Ludzie żyją ostatnio w sporym pośpiechu, codziennie mają dużo spraw do załatwienia, codziennie robią rzeczy, które robili wczoraj i będą robić jutro. Nie wiemy, jaka na to jest rada, ale chcielibyśmy podarować Wam chwilę świadomej, ciepłej obecności i nieco inne otoczenie, niż to, które, na co dzień jest Waszym udziałem.

Muzeum jest otwarte:

w czerwcu: od wtorku do piątku 11.00-14.00

w weekendy 11.00-18.00

przez całe wakacje: od wtorku do niedzieli 11.00-18.00

Po wakacjach: 01 września – 01 października 2022

wtorek – piątek: 11.00 – 14.00

soboty i niedziele: 11.00 – 18.00

W poniedziałki jest zamknięte.

Goście indywidualni nie zapowiadają się telefonicznie.

Za wstęp do Muzeum nie pobieramy opłat.



LAWENDOWE POLE

Nowe Kawkowo 11A

11-042 JONKOWO