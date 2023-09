Koniec śledztwa w sprawie zabójstwa dwóch osób w łódzkich loftach. Akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu

Śledczy skompletowali już cały materiał dowodowy. Oznacza to, że teraz zapozna się z nim podejrzany i akt oskarżenia zostanie skierowany do sądu. Być może nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Niestety, wciąć nie wiemy, jakie środki odurzające zażył Daniel Ch., po których wpadł w szał i zabił swoich przyjaciół. Prokuratura nie udziela w tej sprawie informacji.

- Z opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że podejrzany w momencie popełnienia czynu był poczytalny, co oznacza, że może stanąć przed sądem – mówi prokurator Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.