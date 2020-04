Koronawirus w magazynie DHL w Łodzi. Zakażony miał kontakt z kurierami. Pracownicy boją się, DHL uspakaja i zarządza dezynfekcję 20.04.2020

Koronawirus w magazynie DHL w Łodzi

W minionym tygodniu u magazyniera DHL w Łodzi potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Podobnie jak w innych firmach w których pojawił się koronawirus, także tu pracownicy niepokoją się o swoje zdrowie. Boją się też, że zakażeń może być więcej, bo pracownik miał bezpośredni kontakt z kurierami. - My magazynierzy pracujemy normalnie, kurierzy wyjeżdżają do ludzi jakby nigdy nic - podkreślają pracownicy magazynu.

Firma DHL Parcel zapewnia, że podjęła liczne środki bezpieczeństwa. "Z wielką troską i uważnością podeszliśmy do informacji o potwierdzeniu zachorowania naszego pracownika z magazynu w Łodzi natychmiast wdrażając w życie przygotowane wcześniej procedury - wyjaśnia Magdalena Bugajło dyrektor ds. Komunikacji i PR DHL Parcel. "W ramach podjętych działań profesjonalna firma zajmująca się dezynfekcją, zgodną ze standardami WHO, dokonała jej w naszym obiekcie obejmując wszystkie pomieszczenia biurowe, socjalne oraz budynek ochrony. Jesteśmy także w stałym kontakcie z Sanepidem oraz stosujemy się do wszystkich zaleceń i procedur obowiązujących w tej sytuacji. Obecnie wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z pracownikiem, zgodnie z zaleceniami, przebywają na kwarantannie" -wyjaśnia.