Międzynarodowa firma otwiera globalne centrum usług w Łodzi. Zobacz jak wyglądają biura w wieżowcu Hi Piotrkowska

Na powierzchni ponad 770 metrów kwadratowych będzie pracować blisko sto osób. Są tam miejsca do pracy indywidualnej (salki do pracy cichej) i przestrzeń do pracy zespołowej, integracji i wymiany doświadczeń.

To pozwala na swobodny kontakt, niezbędny we współczesnym środowisku pracy hybrydowej - zauważają przedstawiciele przedsiębiorstwa.

Nowo otwarta siedziba Primientu wypełniona jest naturalnymi tkaninami, a wykończenia i grafiki pomagają wypełnić przestrzeń światłem i fakturą.

Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy naszą nową przestrzeń dla wszystkich, dbając o to, aby stworzyć biuro przystępne, przyjazne i dostosowane do potrzeb nie tylko naszych pracowników, ale także naszych klientów, dostawców i społeczności - wyjaśnia Magdalena Kowalska, Head of Finance Operations w firmie Primient.

Primient stawia na zrównoważone rolnictwo Na stronie firmy czytamy: