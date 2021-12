Konrad Sapela prowadził około 200 meczów w Europie, ale kończy karierę ZDJĘCIE

Jest Pan jednym z bardziej rozpoznawalnych sędziów piłkarskich naszego regionu. Jak to wszystko się zaczęło?

Jak duża część chłopców z lat osiemdziesiątych chciałem zostać piłkarzem. Całe moje dzieciństwo i czasy szkoły podstawowej oraz średniej były naznaczone piłką nożną. To była moja miłość, pasja i sposób na spędzanie wolnego czasu. Ale poza grą w drużynie FC Podwórko nie udało mi się przebić na piłkarskie salony. Podczas studiów kolega z roku, który grał wtedy w A-klasie zaproponował mi pójście z nim na kurs sędziowski. Był rok 1991. Tak, to się zaczęło.

Prowadził Pan mecze z udziałem najbardziej znanych piłkarzy. Coś szczególnego utkwiło Panu w pamięci?

W samej tylko ekstraklasie zaliczyłem około 600 spotkań, na poziomie międzynarodowym pewnie jakieś 200, do tego kilka finałów Pucharu Polski, Superpuchary. Trochę się uzbierało. Z pewnością ze względu na moje osobiste sympatie to dwukrotne sędziowanie Barcelonie, w tym raz z udziałem Messiego. Prowadziłem mecze Ligi Mistrzów w wieku niecałych 30 lat. Było to dla mniej jak bajka. Sędziowanie Ronaldinho jeszcze w PSG, a następnie w Barcelonie. Zespoły typu Milan, czy Inter, które wtedy były skupiskiem wielu gwiazd. Na Realu Madryt uznaliśmy bramkę zdobytą ręką przez Raula w meczu z Leeds. Byłem totalnie załamany po tym meczu, gdyż częściowo siebie obwiniałem za niewychwycenie tego, choć z mojej pozycji to graniczyło wręcz z cudem. Ale jako ekipa sędziowska popełniliśmy błąd, co bardzo mnie bolało. Po meczu słowa otuchy otrzymałem od... jednego z zawodników Leeds. Niewiarygodne. Drużyna przegrywa 2:3, a gość pociesza podłamanego sędziego.Kiedyś w meczu Śląsk - Legia była sytuacja, w której na murawie wylądował obrońca gospodarzy. Piłkę z autu wrzucała Legia, która miała super okazję do doprowadzenia do sytuacji sam na sam z bramkarzem. Ale widząc to, poprosiłem grającego wtedy w Legii Michała Żyro, aby nie wrzucał tej piłki z autu, bo zawodnik Śląska leży na murawie i jest podejrzenie jakiegoś urazu. Michał bez problemu wstrzymał grę i nie wrzucił tej piłki. Nie zapomnę mu tego do końca życia. Super postawa.