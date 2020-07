Kolejny remont na Polesiu. Przebudowana zostanie ul. Lipowa. Będzie nowa nawierzchnia i zielone nasadzenia

-Obecnie żadne drzewo nie rośnie na ul. Lipowej od Zielonej do Więckowskiego. Po przebudowie, na tym krótkim 200 metrowym odcinku, pojawi się 17 drzew. Będzie to 15 lip drobnolistnych "Rancho" i 2 klony polne. Wszystkie drzewa mają mieć ponad 5 metrów wysokości. Nasadzone drzewa uzupełnimy niską zielenią w postaci krzewów, bylin i traw. Pojawią się w zieleńcach berberysy, krzewuszka, liliowiec i miskant chiński. Tak, aby Polesie stało się faktycznie Zielonym Polesiem - informuje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Oczywiście przebudowa ulicy to nie tylko zieleń. Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, budowę zjazdów do posesji, przebudowę odwodnienia pasa drogowego, przebudowę latarni, budowę kanału technologicznego i montaż małej architektury w postaci ławek, czy koszy na śmieci. Więc jest to kompleksowa przebudowa drogi, dzięki której sieci podziemne i nowa nawierzchnia służyć będą mieszkańcom przez kolejnych wiele lat.

Po przebudowie jezdnia wykonana będzie z kostki betonowej w kolorze piaskowo-beżowym. Na brzegach i na wjazdach ułożona zostanie kostka granitowa łupana. Podobnie jak miejsca parkingowe, które zostaną utworzone prostopadle do jezdni dla 45 samochodów. Dzięki takiemu układowi nowej drogi, zyskujemy miejsce

dla mieszkańców i pieszych. Szersze chodniki, miejsca odpoczynku, czy stojaki

na rowery. A to wszystko w otoczeniu zieleni, która daje cień mieszkańcom, wpływa na poprawę środowiska i obniża temperaturę w mieście.



-Wykonaliśmy już pierwsze prace rozbiórkowe. W piątek został sfrezowany asfalt i dziś demontaż starej nawierzchni z kamieni. W pierwszym okresie wykonane zostaną prace ziemne, kanalizacyjne i budowa kanału technologicznego, oraz uporządkowanie sieci podziemnych. Następnie przystąpimy do budowy nowej drogi. Całość prac zakończymy do końca roku - wyjaśnia Monika Wojtalik, kierownik budowy, firma Kral.