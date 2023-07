Kibice ŁKS Łódź 17 lat czekają na ligową wygraną z Legią Warszawa

Przygotowania do tego starcia idą w obozie łodzian pełną parą. Ełkaesiacy po raz ostatni bili się o punkty na stadionie przy Łazienkowskiej w stolicy 9 lutego 2020 roku. Nie wspominają tej wizyty dobrze, bo choć prowadzili po golu Łukasza Piątka, to ostatecznie przegrali 1:3 (1:0). Co ciekawe ŁKS prowadził wówczas Kazimierz Moskal.Sezon 2019/2020 zakończył się dla zespołu z alei Unii 2 kiepsko, bo drużyna zdobyła w 37 meczach zaledwie 24 punkty i z hukiem spadła z elity. Legioniści zostali mistrzami Polski.

Fani łodzian czekają na ligowe zwycięstwo swoich ulubieńców w ligowym meczu z „Wojskowymi”, jak zwykło się określać legionistów od 19 sierpnia 2006 roku, a więc od 17 lat! Tak, to nie pomyłka, od 17 lat. Wówczas piłkarze ŁKS wygrali na stadionie przy Unii 2 z warszawianami 2:1 (1:10 po golach Ensara Arifovića oraz Rafała Niżnika (rzut karny). Bramka dla gości do dzieło „samobója” Tomasza Hajto. Dodajmy, że trenerem ŁKS był wówczas Marek Chojnacki, który odpowiada obecnie za wyniki dziewcząt w UKS SMS Łódź. Tamten sezon łodzianie zakończyli na miejscu dziewiątym (41 punktów), a legioniści na trzecim (52). Mistrzem naszego kraju zostało lubińskie Zagłębie (62), a wicemistrzem GKSBełchatów (61), który niedawno awansował do III ligi.

Kiedy ełkaesiacy wygrali po raz ostatni na boisku Legii mecz ligowy? Nie do wiary, ale 33 lata temu. Było to 1 maja 1990 roku. Łodzianie triumfowali 1:0, a „złotego” gola tuż przed końcem meczu strzelił Tomasz Wieszczycki, który został zresztą piłkarzem Legii. W tamtej drużynie grał między innymi bramkarz Andrzej Woźniak, który przeszedł do historii polskiej piłki głównie dzięki fenomenalnej postawie podczas wyjazdowego meczu kwalifikacji mistrzostw Europy 1996 roku z Francją, który zakończył się remisem 1:1 (0:1), a łodzian zyskał przydomek „Książe Paryża”. Byli także Marek Chojnacki, Dariusz Podolski, Zdzisław Leszczyński, czy Jacek Ziober.