Kalendarium Łódzkie 2 lipca: Podróż przez czas. ZDJĘCIA

Wydarzenia, które ukształtowały region

1787: Herb Białaczowa

Dzień 2 lipca 1787 roku to data ważna dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego. To właśnie tego dnia Stanisław Małachowski, pełniący funkcję marszałka wielkiego Sejmu Czteroletniego, nadał herb miejscowości Białaczów. Decyzja ta miała znaczący wpływ na lokalną społeczność, podkreślając jej tożsamość i przynależność do szlacheckich tradycji Polski.

1863: Represje Rosjan w Łodzi

Rok 1863 przyniósł mieszkańcom Łodzi i okolic trudne chwile. Za udział w powstaniu styczniowym, miasto zostało objęte represjami przez zaborców rosyjskich. To wydarzenie nie tylko wpłynęło na dalsze losy uczestników powstania, ale również na atmosferę panującą w regionie, będąc świadectwem dążenia Polaków do niepodległości.

1882: Śmierć Beniamina Krusche

2 lipca 1882 roku to data, która wpisuje się w historię Pabianic jako dzień, kiedy zmarł Beniamin Krusche, jeden z ojców przemysłowych miasta. Jego wkład w rozwój przemysłu tekstylnego miał nieocenione znaczenie dla gospodarki regionu, a przez to także dla całej Łodzi, która w tamtym czasie dynamicznie się rozwijała.