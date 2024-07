Rekrutacja do łódzkiego Wyższego Seminarium Duchownego już trwa!. Kto może zostać księdzem?

Kandydaci zostaną sprawdzeni z podstaw wiedzy teologicznej, zdobytej podczas nauki w szkole średniej. Nie tylko wiedza teoretyczna będzie jednak oceniana. Przyszli seminarzyści będą również uczestniczyć w rozmowie z rektorem oraz z moderatorem roku propedeutycznego.

Formacja w seminarium duchownym trwa 7 lat i rozpoczyna się od roku wstępnego zwanego rokiem propedeutycznym, który ma miejsce w domu formacyjnym przy parafii w Łasku Kolumnie. – wyjaśnia ks. Kacprzak. - Rok propedeutyczny to jest czas nawiązywania nowych relacji, wchodzenia we wspólnotę, ale i czas poznania siebie. Będzie to czas zdobywania wiedzy, ale w mniejszym zakresie niż ma to miejsce w seminarium.