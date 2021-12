Słynny filmowy Miś z komedii Stanisława Barei powstał pod Sieradzem. Jego twórcą był Stanisław Kałuziak z Chojnego ZDJĘCIA

Swój barejowy opis zyskał także tytułowy „Miś”. - Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo! - mówił w filmie główny bohater Ryszard Ochódzki grany przez Stanisława Tyma do nieodżałowanego Krzysztofa Kowalewskiego w roli reżysera Jana Hochwandera