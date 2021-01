Jemy w Łodzi Pizza Fest 2021 - pizza w ponad 40 wersjach w 35 lokalach

Jemy w Łodzi Pizza Fest 2021 – festiwalowe lokale i pizze:

• Agrafka (ul. Piotrkowska 90)

Pizza a'la Lasagne Bolognese z sosem pomidorowym i beszamelowym, mozzarellą di Bufala i wołowym ragù z dodatkiem marchewki, pietruszki, selera naciowego, białej cebuli i czerwonego wina.

Cena: 23 zł

Zamówienia: 500 312 405 / glodny.pl / glovo.pl

Zasięg dostaw: 6 km

Koszt dostaw: bezpłatna

• All Star (ul. Piotrkowska 217)

Pizza Viva Mexico z sosem pomidorowym, mozzarellą, cheddarem, szarpaną wieprzowiną, świeżym pomidorem, czerwoną cebulą i kolendrą.

Cena: 38 zł

Zamówienia: 723 781 600 (odbiór osobisty) / glodny.pl / pyszne.pl

Zasięg dostaw: do 6 km (glodny.pl) / do 2 km (pyszne.pl)

Koszt dostaw: zgodnie z cennikiem (glodny.pl) / bezpłatna (pyszne.pl)

• Bałucki Burger (ul. Zgierska 69)

Zestaw 2 flatbreadów:

Flatbread Marlin z sosem pomidorowym z dodatkiem anchois, oliwek i kaparów, mozzarellą, rybą marlin, rukolą i octem balsamicznym.

Flatbread Curry z sosem curry, kurczakiem w cieście na bazie piwa z Browaru Księży Młyn, mozzarellą i ogórkiem konserwowym.

Cena: 32 zł

Zamówienia: 695 123 291 / baluckiburger.pl

Zasięg dostaw: do 5 km

Koszt dostaw: do 1 km 5 zł / 1-5 km 10 zł

• Bawełna (Manufaktura)

Pizza Oh Pera! z mozzarellą, prosciutto crudo, plastrami gruszki, karmelizowaną cebulką, prażonymi orzechami włoskimi i rukolą.

Cena: 35 zł

Zamówienia: 42 633 34 44 / www.bawelna.lodzdelivery.pl

Obszar dostaw: Łódź i okolice

Koszt dostaw: od 6 zł

• Breadnia (ul. Piotrkowska 86)

Pizza Estrella z faszerowanymi kieszonkami na dwa sposoby: z ricottą ziołową, pancettą, oliwą, szalotką i mascarpone oraz z farszem leśnym z salsiccią, borowikami, czerwoną cebulką, parmezanem i natką pietruszki.

Cena: 38,50 zł

Zamówienia: 503 551 519

Obszar dostaw: cała Łódź

Koszt dostaw: 10 zł

• Browar Księży Młyn (ul. Tymienieckiego 22/24)

Pizza z sosem pomidorowym, mozzarellą, brzuchem wieprzowym marynowanym w kolorowym pieprzu i wędzonej papryce, a następnie pieczonym w niskiej temperaturze, piklowaną czerwoną kapustą i czerwoną cebulą.

Cena: 33 zł

Zamówienia: www.browarksiezymlyn.pl

Zasięg dostaw: do 5 km

Koszt dostaw: 10 zł

• Cocoart's (ul. Okopowa 111)**

Słodka Pizza, czyli wolno pieczony sernik na bazie twarogu i białej czekolady na kruchym cieście. Udekorowany serem i salami z czekolady, brokułem z kremu maślanego, pomidorem z żółtego physalis i bezowymi brzegami. Podawany z sosem i sprzedawany jako całość lub na kawałki.

Cena: 85 zł całe ciasto / 16 zł kawałek

Rezerwacje: 515 844 113

Tylko odbiór osobisty

• DaVella (ul. Inflancka 6)

Pizza Carbonara z sosem śmietanowym, mozzarellą, makaronem spaghetti w sosie carbonara, pancettą i gorgonzolą.

Cena: 37 zł

Wegańska Pizza Truflowa z sosem śmietanowo-grzybowym z kurkami, podgrzybkami, pieczarkami i cebulą, pastą z czarnej trufli, pieczarkami i natką pietruszki.

Cena: 37 zł

Zamówienia: 42 239 47 47 / glodny.pl

Zasięg dostaw: cała Łódź

Koszt dostaw: do 3 km 5 zł / 3-5 km 7 zł / 5-7 km 9 zł / 7-9 km 11 zł / 9-11 km 13 zł / 11-13 km 15 zł

• Drukarnia (OFF Piotrkowska)

Pizza z sosem BBQ, mozzarellą, szarpaną wieprzowiną, konfiturą z czerwonej cebuli, kukurydzą, pomidorkami koktajlowymi i szczypiorem.

Cena: 29 zł

Zamówienia: 507 808 295, UberEats

Zasięg dostaw: 6 km

Koszt dostaw: 8-12 zł

• Dzielna 43 (ul. Narutowicza 43)

Pizza z domowym pesto, mozzarellą fior di latte i serem taleggio, na którą po wypieczeniu wykładany jest speck, burrata i prażone orzechy włoskie.

Cena: 37 zł

Zamówienia: 571 309 002 / 42 631 98 06

Zasięg dostaw: 8 km

Koszt dostaw: 0-2 km - 5zł / 2-3 km 6zł / 3-6 km 8zł / 6-8 km 10 zł

Minimum logistyczne do dostawy powyżej 2 km - 50 zł

• Farina Bianco (al. Piłsudskiego 14)

Pizza Bresaola z sosem pomidorowym, długo dojrzewającą wędliną Bresaola della Valtellina IGP, mozzarellą di Bufala, serem provolone, apulijskimi karczochami z patelni, rukolą i pieprzem młotkowanym.

Cena: 49 zł (40 cm)

Zamówienia: 601 700 715 / 603 509 793 / 509 809 558 / http://farinabianco.com/menu/

Obszar dostaw: cała Łódź

Koszt dostaw: 10-15 zł

• Fatamorgana (Księży Młyn)

Calzone by Fatamorgana, czyli pieróg z chlebowego ciasta na własnym zakwasie faszerowany wiejską kiełbasą, serem wędzonym, ogórkiem kiszonym, cebulą i czosnkiem, podawany z miksem sałat, pomidorkami koktajlowymi, gruszką oraz sosem vinegrette.

Cena: 35 zł

Wegańskie Calzone by Fatamorgana, czyli pieróg z chlebowego ciasta na własnym zakwasie faszerowany czarną soczewicą, włoszczyzną i pieczarkami, podawany z miksem sałat, pomidorkami koktajlowymi, gruszką oraz sosem vinegrette.

Cena: 35 zł

Zamówienia: 880 832 509 / glodny.pl / UberEats / pyszne.pl

Zasięg dostaw: cała Łódź

Koszt dostaw: ustalany indywidualnie

• Forno Nero (ul. Piotrkowska 79)

Pizza fritta z ciastem smażonym w głębokim oleju, ricottą di Bufala, mortadelą, pistacjami, skórką cytryny i świeżym tymiankiem.

Cena: 36 zł

Pizza fritta z ciastem smażonym w głębokim oleju, kremem na bazie śmietanki roślinnej, wędzonym tofu, pesto z marynowanego zielonego pieprzu, pistacjami, skórką cytryny i świeżym tymiankiem.

Cena: 36 zł

Zamówienia: 574 781 881 / https://www.fornonero.pl/ / glodny.pl

Zasięg dostaw: 11,5 km

Koszt dostaw: 5-30 zł

• Garage Pizza (ul. Piotrkowska 217)

Pizza z sosem śmietanowym, mozzarellą, gorgonzolą, gruszką w winie, karmelizowanymi orzechami i świeżo mielonym pieprzem.

Cena: 29 zł

Zamówienia: 577 533 855 / pyszne.pl / glovo.pl

Zasięg dostaw: 8 km

Koszt dostaw: 5 zł

• Hamra (ul. Piotrkowska 89)

Arabski pieróg nadziewany mięsem duszonym z warzywami, serami, pomidorami, sosem daktylowym, cebulą, czosnkiem i chilli.

Cena: 29 zł

Arabski pieróg nadziewany soczewicą, ryżem, pomidorami, sosem daktylowym, cebulą, czosnkiem, kolendrą i chilli.

Cena: 27 zł

Zamówienia: 695 777 319 / glodny.pl

Zasięg dostaw: cała Łódź

Koszt dostaw: do 5 km 5zł / 5-10 km 8 zł / powyżej 10 km 12 zł

• Heksagon (ul. Pomorska 144)

Pizza z sosem grzybowym z truflami, mozzarellą, salami piccante, pancettą, mascarpone, parmezanem i rukolą.

Cena: 32 zł

Zamówienia: 577 807 907

Zasięg dostaw: cała Łódź

Koszt dostaw: ustalany indywidualnie

Dostawy do 3 km gratis

Minimum logistyczne do dostawy - 60 zł

• Las Tablas (ul. Piotrkowska 89)

Hiszpańska pizza Coca z sosem pomidorowym, mozzarellą, chorizo i papryką.

Cena: 27 zł

Hiszpańska pizza Coca w wersji wegańskiej z grillowaną cukinią, oliwkami, suszonymi pomidorami i natką pietruszki.

Cena: 27 zł

Zamówienia: 607 157 051 / glodny.pl / pyszne.pl

Obszar dostawy: cała Łódź

Koszt dostawy: do 5 km 5 zł / 5-10 km 8 zł / powyżej 10 km 10 zł

• Mare e Monti (ul. Wigury 13)

Pizza Carpaccio z rostbefem, mozzarellą, wędzonym serem scamorza, Grana Padano, pomidorkami konfitowanymi, oliwą cytrynową i redukcją z dzikiej rukoli.

Cena: 33 zł

Zamówienia: 503 09 59 47

Zasięg dostaw: 8 km

Koszt dostaw: 2-4 km 9,90 zł / 4-6 km 12,50 zł / 6-8 km 19,90 zł

Minimum logistyczne do dostawy - 50 zł

• Mariano Italiano Justynów (ul 1 Maja 16, Justynów)

Pizza Montagne z sosem pomidorowym, mozzarellą, boczkiem, oscypkiem i żurawiną.

Cena: 30 zł

Zamówienia: 793 838 430 / 605 077 777

Zasięg dostaw: 10 km

Koszt dostaw: 5 zł

Na terenie Justynowa dostawa gratis

• Mariano Italiano Ksawerów (ul. Pomorska 6, Ksawerów)

Pizza Boscaiola z sosem pomidorowym, mozzarellą, grillowanym boczkiem, serem wędzonym panierowanym w panko z płatkami chilli oraz żurawiną.

Cena: 29 zł

Zamówienia: 888 965 137

Zasięg dostaw: 8 km

Koszt dostaw: 0-3 km - 3 zł / 3-6 km - 6 zł, 6-8 km - 9 zł.

Zamówienia powyżej 65 zł dowóz gratis

• MniaMniam (ul. Maratońska 91)

Pizza Barbabietola al forno con capra z sosem pomidorowym, mozzarellą, szynką parmeńską, pieczonym burakiem, kozim serem, rukolą i domową oliwą truflową.

Cena: 38 zł

Dostępna w wersji wegetariańskiej bez szynki w cenie 33 zł

Zamówienia: 570 777 771 / www.mniamniampizza.pl

Zasięg dostaw: 5 km

Koszt dostaw: 6 zł

• Otwarte Drzwi (ul. Piotrkowska 120)

Pizza cocoSanki z sosem na bazie mascarpone i mleka kokosowego, mozzarellą fior di latte, krewetkami w kokosowym panko, majonezem mango-chilli, sosem sriracha, prażonymi płatkami kokosa i szczypiorem.

Cena: 35 zł

Zamówienia: 502 855 779 / www.zamow.otwarte-drzwi.com

Zasięg dostaw: 7 km

Koszt dostaw: 8 zł

Dostawa bezpłatna przy zamówieniach powyżej 100 zł

Minimum logistyczne do dostawy - 30 zł

• Peperoncini (ul. Rokicińska 228/230)

Pizza Gamberetti piccanti z pesto z suszonych pomidorów, mozzarellą, krewetkami, ndują, cukinią, kaparami i pietruszką.

Cena: 40 zł

Zamówienia: 42 212 27 55

Tylko odbiór osobisty

• Pizza Brothers (tylko internetowo)

Pizza Chicago na puszystym cieście w stylu Chicago z szarpaną łopatką w coli, grillowaną kukurydzą, pak choi, czerwoną cebulką i autorskim sosem BBQ.

Cena: 28,50 zł

Zamówienia: 507 483 439

Obszar dostaw: 15 km od ul. Piotrkowskiej 86

Koszt dostaw: 10 zł

• PizzaNova (ul. Piotrkowska 78)

Serge Pizza z sosem z pomidorów pelati, mozzarellą, brokułami, kurczakiem generała Tso, sosem mayo-sriracha, szczypiorkiem i sezamem.

Cena: 26 zł

Serge Pizza Wegan z sosem z pomidorów pelati, wegańską mozzarellą, brokułami, tempehem generała Tso, oliwą chilli, szczypiorkiem i sezamem.

Cena: 26 zł

Zamówienia: 517 873 461 / pizzanova.orderingstack.com

Zasięg dostaw: 6 km

Koszt dostaw: 8-12 zł

• Pizzeria Osiedlowa (ul. Broniewskiego 16)

Osiedlowe Calzone z pomidorami San Marzano D.O.P., mozzarellą fior di latte, pikantnym salami Spianata Piccante, pieczarkami, czerwoną cebulą, Parmigiano Reggiano D.O.P. i sosem serowym.

Cena: 33 zł

Zamówienia: 690 512 997

Zasięg dostawy: 3 km

Koszt dostawy: 6 zł

• Sanpi (ul. Słowiańska 47 Rąbień)

Pizza Pesca Piccante z sosem śmietanowym, pikantnym salami Spianata Calabrese, mozzarellą fior di latte, gorgonzolą, brzoskwinią, sosem balsamicznym i świeżą miętą.

Cena: 34 zł

Zamówienia: 797 081 600 / www.sanpipizza.pl

Zasięg dostaw: Rąbień, Rąbień AB, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Łódź Teofilów, Łódź Złotno

Koszt dostaw: 6 zł

• Spółdzielnia (OFF Piotrkowska)

Pizza Libańska z sosem pomidorowym, mozzarellą, mięsem wołowym z przyprawą Ras El Hanout, czosnkiem, sosem z pieczonego bakłażana z pastą tahini, jogurtem i kminem rzymskim oraz sałatką tabbouleh z kolendrą, miętą i natką pietruszki. Możliwy wybór wersji: pikantnej z chilli lub łagodnej z pomidorkami koktajlowymi.

Cena: 42 zł

Zamówienia: 786 258 555 / www.spoldzielnia-lodz.pl

Zasięg dostaw: cała Łódź

Koszt dostaw: do 3km 10 zł / 3-6 km 15 zł / powyżej 6 km w granicach Łodzi 20 zł

• The Chef (ul. Piotrkowska 89)

Okonomiyaki, czyli japońska pizza na bazie jajek i mąki z karmelizowanym boczkiem, majonezem japońskim, sosem otafuku i płatkami ryby bonito.

Cena: 29 zł

Zamówienia: https://www.thechef.pl/

Zasięg dostaw: 5 km

Koszt dostaw: 5 zł / do 3 km darmowa przy zamówieniach powyżej 35 zł / do 5 km darmowa przy zamówieniach powyżej 89 zł

• Tłusta Oliwa (tylko internetowo)

Pizza Zielona Oliwa z serem ze świeżymi ziołami, mozzarellą, serem kozim, plastrami cukinii, pieczonymi pomidorami, oraz blanszowanymi i świeżymi liśćmi szpinaku.

Cena: 35 zł

Zamówienia: 695 135 135 / www.tlustaoliwa.pl

Zasięg dostaw: Łódź i okolice

Koszt dostawy: od 6 zł

• Toskania (ul. Piotrkowska 102)

Pizza z sosem pomidorowym, mozzarellą, krewetkami, włoskim pikantnym salami Spianata Piccante, rozmarynem i skórką pomarańczy.

Cena: 39 zł

Zamówienia: 42 634 01 19 / www.toskanialodz.pl

Zasięg dostaw: 7 km

Koszt dostawy: do 4 km 5 zł / 4-7 km 8zł

Dostawa bezpłatna przy zamówieniach powyżej 100 zł

• Tutti Santi (Ogrody Geyera)

Pizza San Michele z sosem pomidorowym i mozzarellą, na którą po wypieczeniu wykładane są składniki w czterech kompozycjach: Bresaola z serem pecorino, prosciutto crudo di Parma ze świeżą rukolą i pomidorkami koktajlowymi, krewetki z karmelizowanymi pomidorami i szpinakiem oraz mozzarella di Bufala DOP z pietruszkowym pesto.

Cena: 36 zł

Zamówienia: 42 663 62 92 / http://tuttisanti.upmenusite.com/tuttisanti-lodz

Zasięg dostaw: 5 km

Koszt dostaw: 8 zł

• Umamitu (ul. Traugutta 9)

Bezglutenowe Umaminomiyaki, czyli placek z mąki z ciecierzycy, czerwonej kapusty, białej kapusty i marchwi, podany z nori, prażonym sezamem, szczypiorkiem, sosem misomayo oraz japońską przyprawą shichimi toragashi.

Cena: 25 zł

Zamówienia: 577 807 907 / glodny.pl / Wolt / papuvege.pl

Zasięg dostaw: 7 km

Koszt dostawy: 8-14 zł

• Zielona Górka (ul. Zielona 8, Pabianice)

Pizza Borettana z pomidorami San Marzano Dell'Agro Sarnese Nocerino, cebulkami w balsamico, grillowaną cykorią, Pecorino Romano D.O.P., czosnkiem, bazylią, oregano i oliwą EVO.

Cena: 35 zł

Zamówienia: 604 519 999 / https://www.zielona.store/

Zasięg dostaw: Pabianice

Koszt dostaw: 5-28 zł

• Zjadliwości (ul. Piotrkowska 102A)**

Wegańska Hummus Pizza na cieście orkiszowym z hummusem, kiszonymi cytrynami, marynowaną czerwoną cebulą, grillowaną papryką, cieciorką pieczoną z kuminem, pomidorkami, tymiankiem, natką, zatarem i oliwą.

Cena: 29 zł

Zamówienia: 795 247 027

Zasięg dostaw: 7 km

Koszt dostaw: do 3 km 8zł / 3-5 km 10 zł / 5-7 km 15 zł