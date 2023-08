Jarosław Kaczyński w Uniejowie. Odwiedził piknik wojskowy

Jarosław Kaczyński podkreślił, że prezentowany na pikniku sprzęt wojskowy nie jest tylko na pokaz.

To się dzieje! - dodał. - - Polska armia bardzo szybko się zmienia. Rozmawiałem z kilkoma generałami i nie pamiętają takich czasów. Nie obrażą się jeśli powiem, że nie są młodzieniaszkami. Nas stać na ten wysiłek, choć zwiększamy dodatki socjalne i będziemy je dalej zwiększać. Wydaliśmy setki miliardów złotych, by ochronić Polaków przed bezrobociem w okresie Covidu. Mimo wysokiej inflacji, która teraz spada, nie było zwiększenia bezrobocia. Stać nas na to by od 2007 roku wydatki na wojsko zwiększyć z 37, 5 miliarda złotych do 137 miliardów. My nie oszukujemy w przeciwieństwie do tych co z nami walczą. Jest potrzeba rozwoju armii do 300 tysięcy żołnierzy, a nie jej „zwijania”. Tworzymy nowe jednostki, a nie je redukujemy. Już starożytni mówili: Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. My szykujemy się na wojnę, ale ten wysiłek zapewni nam pokój i możliwość normalnego rozwoju!