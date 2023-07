Minister Jacek Sasin odwiedził Sieradz. Spotkanie w Teatrze Miejskim ZDJĘCIA

Zanim doszło do spotkania w Teatrze Miejskim minister powitany został przed budynkiem, przez grupę pań w sieradzkich strojach ludowych.

- Wszyscy obywatele naszej ojczyzny zasługują na to żeby cieszyć się takim samym poziomem życia, takim samym zainteresowaniem władzy państwowej - mówił minister Jacek Sasin. - Zmieniliśmy politykę, której celem było wspieranie największych aglomeracji, największych miast, a niedostrzeganiem problemów i wyzwań mieszkańców mniejszych miejscowości, gmin, czyli Polski lokalnej. To się radykalnie zmieniło. My, przyjęliśmy sobie do serca to co mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, że czymś fatalnym jest podział na Polskę A i B. Był to też podział między wyspami luksusu, a większością naszego kraju, czekającego na wsparcie. Uruchomiliśmy wielkie programy, wielkie transfery finansowe w wielu obszarach, a priorytetem były w początkowym okresie naszych rządów problemy społeczne. W drugiej kadencji zwróciliśmy szczególnie uwagę na rozwój infrastruktury, wsparcie inicjatyw lokalnych, budowę narzędzi służących ludziom w lokalnej Polsce. Wydaliśmy ogromne pieniądze, poprzez między innymi uszczelnienie systemu podatkowego. Uruchomiliśmy programy inwestycyjne, między innymi dotyczące funduszy lokalnych.Budżet państwa na ten rok wynosi nieco ponad 600 miliardów złotych. Poziom życia Polaków rośnie, jesteśmy europejczykami w pełnym tego słowa znaczeniu.