Wybory 2023: Jarosław Kaczyński o referendum na dożynkach w Paradyżu - WIDEO, ZDJĘCIA

Odnośnie pytania o relokację imigrantów, Kaczyński stwierdził, że chodzi o zachowanie suwerenności i niepodległości Polski.

- Tutaj chodzi o nic innego, jak o to, by inne państwa mogły narzucać Polsce decyzje odnoszące się do naszych spraw wewnętrznych. Nigdy żeśmy takiego zobowiązania do zgody na taką sytuację nie przyjmowali. Tego nie ma w żadnych traktatach - mówił.