Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" przygotowują się do ślubu. Wiemy, gdzie i kiedy się odbędzie, ile będzie gości. ZDJĘCIA

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" szykują się do ślubu. Para seniorów zdradziła nam, gdzie i kiedy odbędzie impreza, ile będzie gości, jaka będzie muzyka i jak postępują przygotowania do tego wielkiego dnia. Z pewnością będzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych przez fanów "Sanatorium miłości" wydarzenie tego roku!

Ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Trwają przygotowania. Gdzie i kiedy się odbędzie?

To będzie sentymentalny powrót w rodzinne strony Gerarda oraz do miejsca, gdzie wręczył on swojej ukochanej Iwonie pierścionek zaręczynowy... a ona powiedziała "tak". Ślub Iwony Mazurkiewicz z Radomska oraz Gerarda Makosza z Zabrza z pewnością będzie jednym z najbardziej wyczekiwanych przez fanów "Sanatorium miłości" wydarzeń. Seniorzy rozpoczęli już intensywne przygotowania i zdradzili nam kilka szczegółów.

Iwona i Gerard to pierwsza para, która poznała się dzięki programowi "Sanatorium miłości". Wystąpili w drugiej edycji, cały czas są razem i planujeą wspólną przyszłość. Od ponad roku 64-letnia Iwona Mazurkiewicz z Radomska oraz 82-letni Garard Makosz z Zabrza są zaręczeni. Długo pytani o datę ślubu odpowiadali, że mają wiele innych spraw na głowie i chcą nacieszyć się narzeczeństwem. W końcu podjęli decyzję, wybrali datę, miejsce i ruszyły przygotowali do wielkiego dnia.

Historia miłości Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"

Iwona początku nie kryła, że do „Sanatorium” pojechała szukać miłości, chciała przeżyć coś ciekawego i zobaczyć pracę telewizji od kuchni. Już rok po programie przyznała, że choć nie zasiadła na tronie „królowej turnusu” czuje, że to ona razem z Gerardem wygrała. Bo przecież w produkcji nie chodziło tylko o to, by pokazać życie seniorów, ale także by znaleźć miłość. Oni ją znaleźli.

Już dwa tygodnie po zakończeniu nagrań Iwona z Radomska i Gerard z Zabrza razem pojechali na wakacje do Egiptu, po powrocie odwiedzali się, by w końcu razem zamieszkać. Para długo nie mogła ujawnić swojego związku, okres ten wydłużyła pandemia. Założenie, było takie, by dalsze losy uczestników programu widzowie poznali dopiero podczas odcinka specjalnego, ale w Internecie huczało od plotek. Długo wyczekiwany odcinek specjalny "Sanatorium" tylko potwierdził przypuszczenia fanów programu. Od tego czasu związek pary się rozwijał. Jak oboje przyznają, scementowała go wspólna walka z koronawirusem.

Iwona i Gerard razem prowadzą facebookowy profil "Emeryci NIEemeryci", zamieszczają tu m. in. filmy z gimnastyką dla seniorów, zdjęcia ze wspólnie spędzonych chwil w domu i ogrodzie oraz relacje z podróży. W wakacje wspólnie jeżdżą nad polskie morze, gdzie wypoczywają, ale i prowadzą zajęcia sportowe i rekreacyjne dla seniorów. Co kilka miesięcy odbywają tez podróże zagraniczne. 2023 rok witali na przykład na Wyspach Kanaryjskich.

Kiedy i gdzie odbędzie się ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"?

A ten rok będzie dla pary wyjątkowo ważny. Ślub odbędzie się w sierpniu na zamku w Niepołomicach. Również w sierpniu, ale w 2021 roku, tutaj odbyły się uroczyste zaręczyny Iwony i Gerarda. Nic więc dziwnego, że para darzy to wyjątkowo urokliwe miejsce wielkim sentymentem. Gerard poprosił Iwonę o rękę w 10 lipca podczas swojej imprezy urodzinowej, 63-latka powiedziała "tak". Wśród zaproszonych gości była rodzina, znajomi z "Sanatorium", a także Marta Manowska, prowadząca program.