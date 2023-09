Za nami pierwszy odcinek programu "Rolnik szuka żony". Dariusz Machałowski z Ozorkowa zasypany listami. Skradł serca widzek ZDJĘCIA

Dariusz Machałowski z Ozorkowa uczestnikiem 10.edycji programu „Rolnik szuka żony". Kim jest Dariusz?

Dariusz Machałowski to 27-letni rolnik z Ozorkowa w województwie łódzkim specjalizujący się w hodowli nowalijek, czyli wiosennych warzyw. Rolnik z wykształcenia i zamiłowania, który nie wyobraża sobie by kiedyś miał mieszkać gdzie indziej, niż na wsi, gdzie ma ciszę, spokój i kontakt z naturą, których na próżno szukać gdzie indziej.

Ten mierzący sobie 180 centymetrów wzrostu brunet o ciemnych oczach, jest również miłośnikiem tenisa stołowego (w którym jest – jak twierdz – całkiem niezły) siatkówki i piłki nożnej. Interesuje się motoryzacją, lubi dobre filmy a w wolnych chwilach spotyka się ze znajomymi i rodziną.

Choć zawsze podobały się mu niebieskookie brunetki o długich włosach, to w „Rolniku” szuka przede wszystkim kogoś kto byłby gotów dzielić z nim jego życie i jego pasję, kogoś kto zaakceptowałyby go takim, jakim jest i z kim mógłby założyć własną rodzinę. Dostał tak dużo listów, że w pewnym momecie z pomocą w ich odczytywaniu ruszyły mu mama i siostra. Magda, siostra Dariusz przyznała, że jej brat jest rodzinny i opiekuńczy, a mama dodawała, że jest dojrzały i wie czego chce. On sam przyznał zaś Marcie Manowskiej, że to idealny moment na założenie rodziny.