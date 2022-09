Kiedy ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"? Para seniorów wybrała już datę! ZDJĘCIA

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" planują ślub. To pierwsza para, która poznała się dzięki randkowemu show TVP.

Będzie ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"

Iwona i Gerard, pierwsza para, która poznała się dzięki programowi "Sanatorium miłości", cały czas jest razem i planuje wspólną przyszłość. Od roku 64-letnia Iwona Mazurkiewicz z Radomska oraz 82-letni Garard Makosz z Zabrza są zaręczeni. Długo pytani o datę ślubu odpowiadali, że mają wiele innych spraw na głowie i chcą nacieszyć się narzeczeństwem. W końcu podjęli decyzję i wybrali datę ślubu. Przypomnijmy, Gerard poprosił Iwonę o rękę w 10 lipca 2021 roku podczas swojej imprezy urodzinowej, 63-latka powiedziała "tak". Wielka impreza odbyła się w Niepołomicach. Wśród zaproszonych gości była rodzina, znajomi, a także Marta Manowska, prowadząca "Sanatorium".

Jak wspomina Iwona, choć być może kiedyś przeszło jej przez myśl, ze jej partner zechce się oświadczyć, zupełnie nie spodziewała się, ze nastąpi to podczas imprezy urodzinowej w obecności bliskich, ale i kamer telewizji.

W pewnym momencie Gerard wstał i zaprosił mnie do wspólnego życia. Popłakałam się, to były dla mnie ogromne emocje - wspomina 63-latka. - Pierścionek bardzo mi się podoba, jest trafiony w punkt. Muszę przyznać, że mamy z Gerardem podobny gust. Ja cenię prostotę i elegancję, a taki właśnie jest ten pierścionek zaręczynowy.

Historia miłości Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"

Iwona początku nie kryła, że do „Sanatorium” pojechała szukać miłości, chciała przeżyć coś ciekawego i zobaczyć pracę telewizji od kuchni. Już rok po programie przyznała, że choć nie zasiadła na tronie „królowej turnusu” czuje, że to ona razem z Gerardem wygrała. Bo przecież w produkcji nie chodziło tylko o to, by pokazać życie seniorów, ale także by znaleźć miłość. Oni ją znaleźli.

Już dwa tygodnie po zakończeniu nagrań Iwona z Radomska i Gerard z Zabrza razem pojechali na wakacje do Egiptu, po powrocie odwiedzali się, by w końcu razem zamieszkać. Para długo nie mogła ujawnić swojego związku, okres ten wydłużyła pandemia. Założenie, było takie, by dalsze losy uczestników programu widzowie poznali dopiero podczas odcinka specjalnego, ale w Internecie huczało od plotek. Długo wyczekiwany odcinek specjalny "Sanatorium" tylko potwierdził przypuszczenia fanów programu. Od tego czasu związek pary się rozwijał. Jak oboje przyznają, scementowała go wspólna walka z koronawirusem.

Iwona i Gerard razem prowadzą facebookowy profil "Emeryci NIEemeryci", zamieszczają tu m. in. filmy z gimnastyką dla seniorów, zdjęcia ze wspólnie spędzonych chwil w domu i ogrodzie oraz relacje z podróży. Niedawno otworzyli także swój kanał na YouTube. W wakacje wspólnie jeżdżą nad polskie morze, gdzie wypoczywają, ale i prowadzą zajęcia sportowe i rekreacyjne dla seniorów.

Kiedy ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"?

Choć od zaręczyn minął już ponad rok para długo pytana o ślub odpowiadała, że ma wiele innych spraw na głowie i chce nacieszyć się narzeczeństwem. W końcu Iwona i Gerard podjęli decyzję i wybrali datę ślubu. Poinformowali o tym podczas ostatniej wizyty w "Pytaniu na śniadanie", porannym programie TVP 2.

Zapadała decyzja termon został ustalony, a nawet zaklepany w Urzędzie Stanu Cywilnego - zdradzili. - To będzie lato 2023 roku, miesiąc z literką "r". Iwona i Gerard podjęli także decyzję, że co roku będą wracać do Ustronia. To tutaj się poznali podczas kręcenia drugiej edycji "Sanatorium". W tym roku wybierają się tutaj na początku października. Zobacz też: W domu i ogrodzie u Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Tak mieszkają pod Radomskiem [ZDJĘCIA]

