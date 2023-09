Love Island. Do programu weszła nowa uczestniczka, Angelina. Jest z Łodzi i już rozpala serca uczestników ZDJĘCIA, VIDEO

25-letnia Angelina Tenkova jest kosmetolożką. Mieszka w Łodzi. Wczoraj miała mocne wejście do programu. Od razu rzuciła się w oczy, nie tylko panom, ale i paniom, które skomentowały, że jest piękna. A to może oznaczać jedno, że namiesza przy najbliższym przeparowaniu, które prawdopodobnie zobaczymy w dzisiejszym odcinku już o godzinie 21. 00. Czyje serce skradnie Angelina? Tego jeszcze nie wiemy, ale póki co zachęcamy do oglądania filmu z wczorajszego wejścia do programu 25-latki z Łodzi.

Angelina to piękna i zmysłowa blondynka. Jej zmysłowe zdjęcia można podziwiać również na profilu instagramowym 25-latki.