Intrygujące łódzkie miasta | Interaktywny Przewodnik Turystyczny

Wędrując po regionie warto zaplanować spacer po mieście, w którym nie ma tłoku, ale jest za to sporo interesujących zabytków. Piotrków Trybunalski to miejsce niedoceniane, a przecież jest tu tyle ciekawych historii, że starczyłoby na pół Polski. Wspaniały gmach sądu, prawosławna cerkiew, wieża ciśnień czy zaułki Starego Miasta to nie wszystko. Jest tu coś bardzo wyjątkowego, zwłaszcza dla łasuchów: Muzeum Marcepanu. To miejsce jest jak cały Piotrków – na pozór niepozorne, w rzeczywistości ciekawe. Nic też nie pobije własnoręcznego wytworzonego marcepanu! Jest bez porównania lepszy niż ten, który kupujemy w sklepie.

Łowicz reszcie kraju kojarzy się najczęściej z dżemami i strojem łowickim. Nie każdy jednak wie, że znajduje się tu Rynek w kształcie… trójkąta. Taki układ architektoniczny zachował się od czasów średniowiecznych. To prawdziwa rzadkość w Europie. Spacer po Łowiczu może więc dostarczyć wielu niezwykłych wrażeń; jest sporo pięknych miejsc, poczynając od bazyliki katedralnej i klasycystycznego gmachu Poczty Polskiej, a na malowniczej ulicy Podrzecznej kończąc.