Gdzie na randkę w Łodzi? Zapytaliśmy mieszkańców o najlepsze ich zdaniem pomysły na randkę

Pani Joanna na co dzień mieszka w Norwegii, jednak to w Łodzi poznała swojego męża. Pomysłów na wyjątkową randkę więc jej nie brakuje.

Oprócz tego pani Joanna wskazała popularny Aquapark Falę i restaurację Otwarte Drzwi, w której znajduje się klimatyczny ogródek.

Wspólne wyjście na jedzenie pozwala na miłe spędzenie czasu, ale również na spróbowanie światowych potraw. W Łodzi znajdziemy szeroki wybór restauracji serwujących różnoraką kuchnię - od amerykańskich burgerów po azjatycki ramen.

Jeżeli miałabym pójść do restauracji, to poszłabym do miejsca z meksykańskim albo orientalnym jedzeniem - mówi Gabrysia. Osobiście poleca restaurację Nitkę, w której możemy spróbować włoskich dań.