Ile kosztowały 600 urodziny Łodzi? Nie ma odrębnej pozycji budżetowej na organizację urodzin miasta?

Ile kosztowało zorganizowanie 600 urodzin Łodzi?

Łódzki społecznik Jarosław Kostrzewa z grupy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie zapytał magistrat o to, jaka kwota brutto jest łącznie przeznaczona na obchody 600 lat Łodzi. Społecznik jednak otrzymał odmowę udostępnienia informacji publicznej na to pytanie. Z jakiego powodu? Jak możemy przeczytać w decyzji:

Jak informują LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, ta kwestia została zgłoszona do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zapowiadają również odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie otrzymanego pisma.

To już kolejny wniosek jaki został złożony przez społeczników do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W maju LDZ Zmotoryzowani Łodzianie złożyli wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego odnośnie nieprawidłowości w kartach drogowych. Zdaniem społeczników nieprawidłowości dotyczą między innymi wyjazdów na partyjne spotkania przewodniczącego Rady Miejskiej, czy podpisów pod kartami drogowymi w samochodzie prezydent Hanny Zdanowskiej.

