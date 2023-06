III liga: Dwa awanse w ŁKS Łódź już są! Trzeci jest blisko

W minioną sobotę ŁKS II Łódź pokonał na swoim boisku Pilicę Białobrzegi 1:0 (0:0) i ma na wyciągnięcie ręki awans do II ligi. Jeśli 17 czerwca (sobota) łodzianie pokonają na wyjeździe Olimpię Zambrów, to bez względu na wyniki innych spotkań będą swiętować drugoligową promocję. Byłby to fakt bez precedensu, to dlatego że rezerwy po raz pierwszy w historii klubu znalazłyby sie w II lidze, ale także dlatego że wcześniej w PKOEkstraklasie znalazła się pierwsza drużyna, a w IV lidze ŁKS III. To historyczny sezon dla klubu z alei Unii 2.

Warta Sieradz, po roku gry w III lidze, zapewne powróci na czwartoligowe boiska. W sobotę drużyna trenera Przemysława Cecherza przegrała w Nieborowie arcyważne spotkanie z Unią Skierniewice 3:2 (1:0). Gospodarze tego meczu całą rundę wiosenną grali katastrofalnie, ale w meczu z sieradzanami pokazali lwi pazur. Tymczasem „błysnął” szkoleniowiec sieradzan. Jak ujawnił serwis weszło.com szkoleniowiec polemizował w niewybredny sposób z wpisami na Twitterze, wyrażając się, delikatnie mówiąc, niezbyt pochlebnie o homoseksualistach, ale i Żydach.

„To nie były moje twitty - mówi trener. - Były to odpowiedzi na inne wpisy lub też artykuły ukazujące się na Twitterze. Przyznaję, że moje wpisy były brzydkie i krzywdzące. Wstydzę się tego co zrobiłem i gorąco przepraszam wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób uraziłem. W swojej pracy nigdy nie kierowałem się żadnymi uprzedzeniami, jestem osobą otwartą, tolerancyjną i wierzącą. Ci którzy ze mną pracowali, lub mnie znają, mogą to potwierdzić. Jeszcze raz wszystkich gorąco przepraszam.

Zarząd z Sieradza nie pozostał bierny i wydał oświadczenie, w którym czytamy między innymi: „Klub Sportowy Warta Sieradz kategorycznie odcina się od poglądów głoszonych przez trenera Przemysława Cecherza na platformie Twitter. Klub nigdy nie otrzymał żadnych uwag ze strony zawodników ani osób trzecich, dotyczących opinii wygłaszanych przez trenera na forum publicznym”.

III LIGA (GRUPA 1.)

