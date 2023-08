Gorączka sobotniej nocy. ŁKS 13 razy pokonał w lidze Widzew

Obie drużyny rywalizowały dotychczas o punkty 68 razy. Będzie to też pierwsze derbowe starcie w elicie po 11 latach przerwy. W dotychczasowych starciach obu ekip w ekstraklasie, I oraz III lidze, ełkaesiacy zwyciężali 13 razy, w widzewiacy 28. 27 starć kończyło się podziałem punktów. Bilans bramkowy jest korzystny dla Widzewa i wynosi 96:70. Zespół z alei Unii 2 czeka na wygraną na Piłsudskiego od 16 września 2020 roku. Tego dnia pokonał tam widzewiaków 2:0 (1:0) po golach Maksymiliana Rozwandowicza (obecnie Zagłębie Sosnowiec) oraz Adriana Klimczaka (Wieczysta Kraków). Był to mecz drugiej kolejki I ligi. Ełkaesiacy zakończyli zmagania na piątym miejscu w tabeli końcowej i walczyli o elitę w barażach. Najpierw pokonali w Gdyni Arkę 1:0 (0:0) po bramce Pirulo, by przegrać na swoim obiekcie decydujące starcie z Górnikiem Łęczna 0:1 (0:1). Z kolei na triumf na obiekcie Widzewa, ale w ekstraklasie ełkaesiacy czekają o wiele dłużej, bo od 17 października 2011 roku. Tego dnia pokonali lokalnego rywala na jego stadionie 1:0 (0:0), a bramkę zdobył pod koniec meczu Marcin Mięciel. Wygrana w efekcie niewiele ŁKS dała, bo zespół zajął przedostatnie miejsce w tabeli końcowej i wspólnie z Cracovią spadł do I ligi. Dodajmy, że zespół z alei Unii triumfował na obiekcie Widzewa zaledwie cztery razy. Po raz pierwszy 25 września 1993 roku 1:0 (0:0) po golu Jacka Płuciennika oraz 5 marca 1997 roku także 1:o (0:0) po bramce Marcina Danielewicz. W obu tych spotkaniach walczono o punkty najważniejszej z naszych lig. Która z druży n jest faworytem sobotniego starcia, które rozpocznie się o godzinie 20? Naszym zdaniem nie ma zdecydowanego faworyta gorączki sobotniej nocy. Bez wątpienia atutem widzewiaków będzie publiczność, która szczelnie wypełni widownię.Na fanach ŁKS ciąży zakaz wyjazdów i w związku z tym 700 wejściówek przeznaczonych dla nich trafi do kibiców miejscowej drużyny.

Przy okazji derbów odnotujmy, że 36-letni Jakub Tosik, który stracił ostatnio miejsce w kadrze pierwszej drużyny ŁKS, ale zaliczył w minionym sezonie 19 potyczek w rezerwach, znalazł sobie nowy klub. To Lubienianka Lubień Kujawski rywalizująca o punkty w kujawsko-pomorskiej klasy okręgowej.