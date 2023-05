Gierkówka odeszła w zapomnienie. Autostrada A1 gotowa - kierowcy jadą szybciej! ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Ostatni z budowanych odcinków autostrady ma ponad 24 km długości, dwie jezdnie o nawierzchni betonowej, po trzy pasy ruchu każda. Przypomnijmy, że już pod koniec grudnia 2022 roku kierowcy mogli korzystać z całej szerokości obu jezdni, jednak z ograniczeniem do 100 km/h. Trwały jeszcze ostatnie prace w otoczeniu trasy głównej. Obecnie, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest to już pełnoprawna autostrada, po której samochodem osobowym, motocyklem lub pojazdem ciężarowym o masie całkowitej do 3,5 t można zgodnie z przepisami jechać z prędkością 140 km/h, co nie umknęło uwadze wielu kierowców. Na autostradzie zdjęto ograniczenie prędkości i pojawiło się odpowiednie oznakowanie.

Pierwszy odcinek autostrady A1 oddano do ruchu w 1989 r., a 30 lat później ruszyła jego przebudowa. Chodzi o trasę z Tuszyna pod Łodzią do Piotrkowa Trybunalskiego. Północna część A1, ponad 150 km od Rusocina pod Gdańskiem do Torunia, została wybudowana przez koncesjonariusza w latach 2005-2011. Pięć lat później autostradą można było dojechać ponad 180 km dalej, do Tuszyna. W latach 2007-2014 zrealizowano nieco ponad 90 km autostrady A1, umożliwiając tym samym przejazd od Pyrzowic do granicy z Czechami w Gorzyczkach. W latach 2015-2019 oddano blisko 60 km autostrady w nowym przebiegu, omijającej Częstochowę i łączącej się z A1 w Pyrzowicach - wylicza GDDKiA.

Historyczny moment dla naszego regionu nadszedł w 2018 roku. Wówczas to GDDKiA podpisała umowę na przebudowę starej A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzech odcinków DK1 od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy. Z kolei w kwietniu 2019 roku zawarła umowę na przebudowę ostatniego fragmentu trasy, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska, co dopełniło szczęścia kierowców. To łącznie nieco ponad 80 km trasy.

Teraz kierowcy mają do dyspozycji całą autostradę A1, w sumie ponad 560 km od Rusocina do Gorzyczek (woj. śląskie). Trasę z centrum Gdańska do granicy z Czechami można przejechać pojazdem osobowym, nie przekraczając dopuszczalnej prędkości, w czasie około 5 godzin z przerwą na odpoczynek.

Autostrada A1 (zwana też Bursztynową) to część międzynarodowego szlaku transportowego łączącego Morze Bałtyckie i Adriatyk.