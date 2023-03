Budowa autostrady A1 Piotrków-Kamieńsk na finiszu. "Solniczka-gigant" powstała przy węźle Kamieńsk. Kiedy otwarcie? - ZDJĘCIA

Budowa autostrady A1 Piotrków-Kamieńsk na finiszu. Kiedy otwarcie?

Budowa autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem dobiega końca. To już ostatni budowany odcinek tej trasy w Polsce. Trwają jeszcze ostatnie prace budowlane i wykończeniowe, pojawiają się nasadzenia, montowane są siatki ochronne, także obok węzła Kamień, gdzie powstał Obwód Utrzymania Autostrady.

- To miejsce, z którego będzie zarządzana i utrzymywana autostrada A1 na odcinku od Piotrkowa do Kamieńska - mówi Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA. - To bardzo ważny punkt, bo oprócz budynków biurowych i administracyjnych, mamy tutaj całe zaplecze techniczne, magazyn soli. Stąd, w bezpośredniej bliskości autostrady, będą mogły wyruszać nasze służby, by utrzymywać autostradę, przede wszystkim zimą, ale tak naprawdę przez cały rok. W innych porach roku interwencje naszych służb też są niezbędne, dochodzi do wielu zdarzeń, jest to więc miejsce bardzo strategiczne - dodaje.