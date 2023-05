Oblężenie Orientarium! Takich tłumów jeszcze tu nie było! Zobaczcie, co się działo... ZDJĘCIA

W Orientarium świętowanie rozpoczęło się już w sobotę, 29 kwietnia. Zapowiedziano mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych miłośników dzikich zwierząt. Przez pięć dni na gości czekają m.in animacje i malowanie buziek. Można przytulić się do wielkich pluszowych maskotek i zgarnąć wyjątkowe gadżety. W trakcie całych obchodów można też zaglądać na zaplecza hodowlane zwierząt, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Do obejrzenia są m.in. zaplecza słoni, rekinów oraz podziemia Orientarium.

- Atrakcji dużo, nic dziwnego, że wiele osób zaplanowało sobie dzień w Orientarium podczas majówki - skwitował jeden z gości. - Ale naprawdę nie przewidziałem, że przyjdzie nam stać z dzieciakami 40 minut do wejścia. Jak już przyjechaliśmy, udało nam się nawet znaleźć miejsce na najbliższym parkingu, to nie chcieliśmy zrezygnować. Cała rodzina się nastawiła, jesteśmy tu pierwszy raz.