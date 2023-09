Festiwal #KupujŚwiadomie w Łodzi. W Strefie Piotrkowska 217 będą targi mody, zlot food trucków, festiwal roślin oraz festiwal słodkości

Festiwal Kupuj Świadomie w Strefie Piotrkowska 217

Zakupy są częścią naszej codzienności i ważne jest, abyśmy byli świadomi tego, co kupujemy. Należy zwracać uwagę na pochodzenie danego produktu, wytworzonego przy udziale szkodliwych, chemicznych substancji.

Wydarzenie w Strefie Piotrkowska 217 to okazja, aby spotkać lokalnych, polskich przedsiębiorców, a poczynione zakupy przyczynią się do rozwoju małych firm, ale także do ochrony środowiska.