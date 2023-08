W Łodzi rusza Festiwal śniadań. Jednodniowa impreza odbędzie się już po raz czwarty w obrębie ulicy Piotrkowskiej

W niedzielę w Łodzi odbędzie się Festiwal Śniadań

Festiwal Śniadań to impreza organizowana przez portal Jemy w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Tego dnia festiwalowe dania śniadaniowe będzie można zjeść w ponad 20 lokalach przy ulicy Piotrkowskiej od rana do wieczora - co najmniej do godziny 19.00, a w jednym z lokali aż do godziny 22.

Wyjątkowe, festiwalowe potrawy będą dostępne tylko w niedzielę, 20 sierpnia. Cena śniadania jest taka sama w każdym lokalu - tym razem wyceniono je na 29 złotych.