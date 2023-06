Gospodynie wiejskie z całej Polski zjechały do Opoczna. Koła prezentowały regionalne wyroby i uczestniczyły w Bitwie Regionów ZDJĘCIA

Bitwa regionów. Do Opoczna zjechały Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski

To była smakowita niedziela w Opocznie. Koła gospodyń wiejskich z całej Polski prezentowały swój kulinarny kunszt. Królowały pierogi: z kapustą i grzybami, mięsem, czy kaszą, swojskie wyroby takie jak; kaszanka, pasztet i kiełbasa i oczywiście pajda chleba ze smalcem, którą można było dostać praktycznie na każdym stoisku. Jednak co region to inna tradycyjna potrawa. Także ten kto przyjechał dziś do Opoczna mógł odbyć kulinarną podróż po całej Polsce.

- Ja jestem zwolennikiem takich lokalnych potraw. To jest tradycja, bo niejednokrotnie te przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Oczywiście nie muszę dodawać, że to pyszne domowe jedzenie. Bardzo się cieszę, że na dzisiejsze wydarzenie przyjechało tyle kół gospodyń wiejskich. Mam nadzieję, że impreza na stałe wpiszę się w kalendarz - mówił Robert Telus, minister rozwoju wsi.