Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 przypada w piątek 11 lutego. Jak z niego prawidłowo korzystać? Paweł Gołąb

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 przypada 11 lutego. Jak podkreśla polska policja, to doskonała okazja, by podziękować wszystkim operatorom za poświęcenie i zaangażowanie w pracy. A do tego zwiększyć swoją świadomość na ten temat.