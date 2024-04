Spontaniczny rolniczy protest w Łódzkiem w poniedziałek wieczorem! Blokada w powiecie poddębickim na wjeździe/zjeździe z autostrady A2 FOTO

Jak informują organizatorzy, spontaniczna akcja rolników z powiatu poddębickiego organizowany jest w związku z rozwiązaniem protestu na granicy w Dorohusku. - Ogłosiliśmy blokadę, ponieważ nie zgadzamy się z tym, co robi rząd. Nie ma naszej zgody na pacyfikowanie naszych protestów, nie liczenie się z naszym głosem i nie spełnianie naszych postulatów. Granice rozwiązali, gminy są straszone konsekwencjami za brak wydanie odmowy na nasze protesty na autostradzie. Wszystkie działania prowadzą do tego żeby odebrać nam prawo do demonstracji – argumentują organizatorzy poniedziałkowej akcji.