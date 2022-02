68-latka z powiatu poddębickiego zabiła i zakopała za swoją posesją cztery szczenięta. Jest dochodzenie wszczęte przez policję z Poddębic

Jak relacjonuje sierż. Beata Orłowska z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu otrzymał dyżurny. - Funkcjonariusze pojechali we wskazane miejsce. Na terenie posesji znaleźli odkopaną reklamówkę, w której były martwe szczenięta. Osobą odpowiedzialną za ten czyn była 68-latka. Kobieta wyjaśniła, że szczenięta urodziły się dzień wcześniej, a jej nie było stać na ich utrzymanie, więc postanowiła się ich pozbyć. Policja zabezpieczyła truchła zwierząt i prowadzi dochodzenie w tej sprawie. 68-latka w najbliższym czasie usłyszy zarzut. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje za to przestępstwo karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.